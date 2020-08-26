Об этом сообщили в Минобороны России.

Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили представители Минобороны России. Российские РЛС засекли самолет патрульной авиации Осло как Р-3С Orion, приближающийся к государственной границе. Инцидент произошел днем 26 августа.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота сообщение Минобороны России

В ведомстве подчеркнули, что норвежский экипаж не пересек границу с РФ. После разворота иностранного борта МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя происходл в соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.

Пекин выразил протест из-за появления самолета США в зоне учений Китая.

Видео: Минобороны России