Седьмой флот ВМС СШа заявил, что корабль не заходил в территориальные воды.

США отвергли заявление об "изгнании" их эсминца из залива Петра Великого. Представители Седьмого флота Военно-морских сил страны заявили, что "Джон Маккейн" не заходил в территориальные воды РФ.

Корабль "Джон Маккейн" не был "изгнан" с какой-либо национальной территории Седьмой флот ВМС США

Ранее в Минобороны России рассказали в том, что американский боевой корабль на два километра углубился в территориальные воды страны в заливе Петра Великого.После этого российские военные предостерегли американцев от дальнейшего продвижения. На встречу ему направился противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов". Это заставило американцев вернуться в нейтральные воды.

В США заявили, что маневр их эсминца объясняется операцией по обеспечению свободы судоходства. В Вашингтоне отметили, что залив Петра Великого является исторической бухтой по международным законам, а не территориальное море РФ.

"Адмирал Виноградов" остановил нарушение госграницы России эсминцем ВМС США.

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