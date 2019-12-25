Американский корабль в седьмой раз заходит в акваторию за текущий год.

В Черное море зашел американский эсминец "Дональд Кук". Об этом заявили представители Национального центра управления обороной России. По данным чиновников, российский флот начал отслеживать перемещение иностранного боевого корабля, принадлежащего Военно-морским силам Вашингтона.

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца ПРО "Дональд Кук" ВМС США, зашедшего 23 ноября 2020 года в акваторию Черного моря заявление военных

Напомним, что экипаж "Дональда Кука" за 2020 год в седьмой раз заходит в акваторию Черного моря.

США показали корабли НАТО около российской границы.

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