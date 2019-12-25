В Interia пользователи поделились своим мнением по поводу захода американского корабля в залив Петра Великого.

В Польше отреагировали на нарушение эсминцем США российской границы. Читатели местного издания Interia посмеялись над экипажем американского боевого корабля "Джон Маккейн". Они считают, что судно намеренно появилось в территориальных водах РФ, но покинуло их по первому требованию российских военных.

Жители Польши не поняли, был ли этот жест результатом деятельности Дональда Трампа на посту президента США или попыткой Джо Байдена "вступить в игру" на мировой арене. Однако сам факт захода эсминца в залив Петра Великого пользователи сочли бессмысленным.

Риторический вопрос: это последние конвульсии Трампа или жесткое вступление в игру Байдена? пользователь с ником Sien

Интернет-пользователь с ником Zyga отметил, что американцы никому ничего не смогли доказать, а только зря потратили топливо. В Польше уточнили, что если бы российские военные вошли в территориальные воды любой страны, то этот факт немедленно считался бы провокацией, за которыми последовали бы новые санкции.

Британская газета сообщила об "угрозе третьей мировой" из-за эсминца США.

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