До конца 2020 года нужно вакцинировать 80 тысяч служащих.

В армии России началась массовая вакцинация от коронавируса. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

Началась вакцинация личного состава Вооружённых сил против новой коронавирусной инфекции. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Он отметил, что вакцинация проводится в соответствии с поручением президента России.

Вакцину должны привить 400 тысячам военнослужащих. На данный момент препарат ввели 2,5 тысячам военных. До конца 2020 года нужно вакцинировать 80 тысяч служащих в российской армии.

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