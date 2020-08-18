Минобороны Белоруссии объявило о патрулировании границы истребителями

Военные обучаются работе с комплексами «Тунгуска» и «Игла».

Минобороны Белоруссии объявило о патрулировании государственной границы истребителями. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на оборонное ведомство. Чиновники отметили, экипажи проводят стрельбы из зенитных ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска" и "Игла" в рамках подготовки личного состава.

Белорусские пилоты отрабатывают взаимодействие в рамках пар боевых самолетов. Ранее сообщалось о том, что местная армия с 17 по 20 августа будет проводить учения около границ с Литвой. Мероприятия состоятся на территории, граничащей с АЭС и на полигонах в Гродненской области.

Александр Лукашенко во время митинга в свою поддержку рассказал, что на западной границе Белоруссии усиливается военная мощь со стороны соседних стран.

Белоруссия перебрасывает бронетехнику на границу с Польшей.

Видео: YouTube / Министерство обороны Беларуси