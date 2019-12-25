Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО

Весь радиус полётов покроют Су-30СМ и ЗРК "Тор-М2" для защиты от воздушного нападения.

Белоруссия проведет учения военно-воздушных сил и войск противовоздушной оборороны. Об этом рассказали в министерстве обороны республики.

Известно, что первый этап учений пройдёт с 4 по 7 августа. Будет отработана посадка военных самолётов МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок дороги М1 Минск — Брест.

После этого самолёты возьмут курс в сторону полигона Ружаны, где нанесут удары по наземным целям.

В ведомстве добавили, что весь радиус полётов покроют Су-30СМ и ЗРК "Тор-М2" для защиты от воздушного нападения.

Ранее стало известно о подготовке срочной мобилизации в Белоруссии. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова. Эксперт объяснил, что молодых людей призывают на срочную 25-дневную мобилизацию. В частности, повестки от военкоматов получают жители приграничной с РФ территории - Витебской области. Военные обращаются к гражданам до 35 лет, которые ранее проходили службу в местной армии.