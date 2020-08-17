Белоруссия объявила о проведении военных учений с 17 по 20 августа. Об этом сообщили журналисты из ТАСС со ссылкой на Минобороны республики. Эксперты рассказали, что испытания состоятся на границе с Литвой. Военнослужащие из ракетных и артиллерийских войск будут тренироваться около местной АЭС, а также полигонах в Гродненской области.
Танки и самолеты в 15 минутах лета от наших границ
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее политик во время митинга в свою поддержку рассказал, что на западных границах страны иностранные государства наращивают военную мощь. Он заявил, что не отдаст Минск даже ценой собственной смерти.
В рамках военных учений белорусы проведут отдельные танковые и механизированные батальоны. Вопросы усиления участков госграницы будет решен за счет органов пограничной службы и 103-й воздушно-десантной бригады.
Петербуржцы снова вышли на акцию у посольства Белоруссии.
Видео: Youtube/Жодзінскія навіны
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