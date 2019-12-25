Петербуржцы снова вышли на акцию у посольства Белоруссии

Неравнодушные горожане пели песни под гитару и принесли шарики.

Во вторник, 16 августа, петербуржцы вышли к белорусскому посольству в знак солидарности с протестующими.

Около 250 человек с двух часов дня стояли на улице Бонч-Бруевича на тротуаре и пели песни. Также неравнодушные горожане принесли плакаты и шарики. Петербуржцы решили разойтись к шести часам вечера.

Напомним, что сейчас в Белоруссии проходят многотысячные мирные марши по всей стране.

Ранее мы писали, что петербуржцы выложили сердце из свечей у отделения белорусского посольства.

Фото: Землячество белорусов в Петербурге