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Петербуржцы снова вышли на акцию у посольства Белоруссии
Сегодня, 20:27
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smirenny

Петербуржцы снова вышли на акцию у посольства Белоруссии

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Неравнодушные горожане пели песни под гитару и принесли шарики.

Во вторник, 16 августа, петербуржцы вышли к белорусскому посольству в знак солидарности с протестующими. 

Около 250 человек с двух часов дня стояли на улице Бонч-Бруевича на тротуаре и пели песни. Также неравнодушные горожане принесли плакаты и шарики. Петербуржцы решили разойтись к шести часам вечера. 

Напомним, что сейчас в Белоруссии проходят многотысячные мирные марши по всей стране.

Ранее мы писали, что петербуржцы выложили сердце из свечей у отделения белорусского посольства.

Фото: Землячество белорусов в Петербурге

Теги: акция солидарности, белоруссия, посольство белоруссии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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