Петербуржцы выложили сердце из свечей у отделения белорусского посольства

Акции в поддержку братского народа продолжаются уже 4 дня.

В пятницу, 14 августа, у отделения посольства Белоруссии в Петербурге прошла очередная акция в поддержку протестующего народа. У здания на улице Бонч-Бруевича появилось "огненное" сердце из свечей. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

Ко входу в диппредставительство продолжают нести цветы, а вдоль улицы собираются огромные очереди из петербуржцев, желающих выразить солидарность белорусам. За процессом наблюдают правоохранители.

По словам активистов, они намерены проводить акции у посольства каждый день.

Ранее мы рассказали о том, что белорусский ЦИК отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов.

Видео: Piter.tv