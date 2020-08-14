Петербуржцы выложили сердце из свечей у отделения белорусского посольства

В пятницу, 14 августа, у отделения посольства Белоруссии в Петербурге прошла очередная акция в поддержку протестующего народа. У здания на улице Бонч-Бруевича появилось "огненное" сердце из свечей. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.
Ко входу в диппредставительство продолжают нести цветы, а вдоль улицы собираются огромные очереди из петербуржцев, желающих выразить солидарность белорусам. За процессом наблюдают правоохранители.
По словам активистов, они намерены проводить акции у посольства каждый день.
Ранее мы рассказали о том, что белорусский ЦИК отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов.
Видео: Piter.tv
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