Решение будут обжаловать в Верховном суде.

Белорусский ЦИК отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов. Об этом рассказал кандидат в президенты Андрей Дмитриев в своём телеграм-канале.

Он отметил, что комиссия также отказалась отсрочить вынесение решения. Дмитриев подчеркнул, что будет обжаловать его в Верховном суде республики.

Ранее мы писали, что четыре кандидата в президенты Белоруссии обжаловали итоги выборов. О своём несогласии сообщили Светлана Тихановская (10,09% голосов), Анна Канопацкая (1,68%), Андрей Дмитриев (1,21%) и Сергей Черечень (1,15%). Они подали соответствующие жалобы в Центризбирком республики. Отметим, что Тихановская подала жалобу первой — в понедельник, 10 августа, на следующий день после выборов.

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