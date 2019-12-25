Чарльз Рольски обратил внимание на влияние микропластика на здоровье человека.

Микропластик оказался способен накапливаться в органах человека. Об этом в рамках виртуального собрания членов Американского химического общества заявили ученые. Исследователи определили, что как и животные, человек способен проглатывать микро- и наночастицы с неопределенными последствиями для здоровья.

За несколько коротких десятилетий мы перестали рассматривать пластик как прекрасное благо и стали считать его угрозой Чарльз Рольски, американский ученый

Напомним, что наука определяет микропластик как фрагменты с диаметром менее 5 мм (около 0,2 дюйма), а нанопластик - с диаметром 0,001 мм. Эксперименты на моделях дикой природы и животных показали, что воздействие микропластика связано с бесплодием, воспалением и раком. Однако последствия для человека еще не изучены.

Ученые установили, сколько пластика может съесть любое животное.