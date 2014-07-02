Михаил Боярский госпитализирован в Мариинскую больницу

Госпитализация носит плановый характер.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский вновь оказался в стенах Мариинской больницы. Как сообщает ТАСС, его госпитализация состоялась 26 июня и носит плановый характер.

Согласно информации агентства, актер проходит обследование и готовится к установке стента, необходимого для расширения заблокированного сосуда.

Стоит напомнить, что всего две недели назад Боярский вернулся на сцену театра Ленсовета после длительного перерыва. Ранее, несколько месяцев назад, он получил травму, упав за кулисами и повредив ребро. До этого, чуть больше года назад, артист перенес инфаркт, после которого медики настоятельно советовали ему отказаться от курения и избегать физических нагрузок. Периодические визиты Боярского в медицинские учреждения связаны именно с проблемами сердечно-сосудистой системы.

Ранее мы сообщили о том, что Боярский поздравил петербуржцев с Днем города.

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета