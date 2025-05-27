Боярский поздравил петербуржцев с Днем города

Артист подчеркнул особое чувство привязанности и искренней любви к родному городу, отметив особую атмосферу улиц, каналов, рек, домов и парков.

Известный российский актёр, народный артист РСФСР Михаил Боярский обратился к жителям Санкт-Петербурга с поздравлениями по случаю Дня города, отмечаемого 27 мая, пишет "Петербургский дневник".

Обращаясь к любимой Северной столице, Боярский подчеркнул особое чувство привязанности и искренней любви к родному городу, отметив особую атмосферу улиц, каналов, рек, домов и парков, и отметил, что главным богатством Петербурга являются жители.

Еще раз поздравляю тебя с днем рождения, мой любимый и неповторимый город! Михаил Боярский, народный артист РСФСР

В нынешнем году культурная столица России празднует своё 322-летие. Также петербуржцев поздравили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель администрации города Александр Бельский.

Ранее Колесов рассказал, какая погода была в Петербурге в День города в течение 144 лет.

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета