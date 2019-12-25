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Колесов рассказал, какая погода была в Петербурге в День города в течение 144 лет
Сегодня, 9:20
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Колесов рассказал, какая погода была в Петербурге в День города в течение 144 лет

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79 лет были с температурой ниже нормы, 63 года температура превышала норму.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погодных рекордах в День города за последние 144 года. 

Так, 79 лет были с температурой ниже нормы, 63 года температура превышала норму. В 2 годах на рубеже позапрошлого века температура воздуха совпала с современной нормой. 

Метеограмма показывает нестабильность нашей погоды, как от одного года к следующему году может полностью меняться характер атмосферных процессов. Нет у нас ничего постоянного. 

Александр Колесов, синоптик 

Экстремум температуры для 27 мая неизменен даже в последние 10-летия "глобального потепления": +30,9 градусов наблюдалось днем в 1958 году. Самым холодным днем остается 27 мая 1888 года, когда столбики термометров показывали +5,3 градусов. 

Больше всего дождей зафиксировали в 2016 году. В тот день выпало 15,2 миллиметров осадков. 

Фото: Piter.TV; Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге 

Теги: день города, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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