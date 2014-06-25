Спектакль с участием Михаила Боярского отменили из-за состояния артиста

У него диагностировали перелом ребра и ушиб легкого.

Показ спектакля "В этом милом старом доме" с участием народного артиста РСФСР Михаила Боярского в Театре имени Ленсовета не состоится. Как сообщила пресс-служба театра, причина отмены — состояние здоровья артиста.

Вместо отмененного спектакля зрителям предложат альтернативу: в этот же день, в 13:00 и 18:00, состоятся показы постановки "Без вины виноватые". Билеты на первоначальный спектакль остаются действительными, также их можно обменять до 2 мая включительно.

Напомним, что 13 апреля Михаил Боярский получил травму в театре — у него диагностировали перелом ребра и ушиб легкого. Из-за этого он уже пропустил спектакль "Ромео и Джульетта" 18 апреля, где его роль озвучивали в записи. В театре подчеркивают, что жизни и здоровью артиста ничего не угрожает, но врачи рекомендуют ему восстановиться перед возвращением на сцену.

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Фото: ВКонтакте / Театр им. Ленсовета