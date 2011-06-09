В этом году фестиваль приурочили к Международному дню танца.

От ритмов хип-хопа и бачаты до русских народных мотивов – в Кудрово прошёл третий городской танцевальный фестиваль. Мероприятие, организованное местным Центром культуры и досуга, объединило более 120 участников. Впервые за историю проекта на сцену вместе с детскими коллективами вышли и взрослые артисты.

История фестиваля у нас очень интересная тем, что изначально он создавался как раз с целью предоставить возможность молодым танцовщикам попробовать себя в качестве хореографов-постановщиков. И вот из года в год мы наблюдаем за этими ребятами. Ещё на первом фестивале они делали свои первые шажочки, это было видно, а сейчас они уже более опытные постановщики, и это, конечно, радует. Мария Тырувере, директор ЦКД "Кудрово"

В этом году фестиваль приурочили к Международному дню танца. Зал смог оценить всё разнообразие современной хореографии — от хип-хопа и контемпорари до огненной бачаты.

Зрителей ждали не только проверенные номера, но и премьеры. Например, джазовые композиции от мастерской современного танца "Форма".

Эти композиции в джазе и вообще они длинные, много движений. Валерия Морозова, участница фестиваля

Пока одни зажигали на сцене, другие репетировали прямо на площадке у центра Кудрово. Танцевальный коллектив Dance Masters существует с 2005 года, за это время ребята стали настоящими звёздами своего города. Сейчас в команду входит более 500 молодых танцоров.

Мы специализируемся в стиле хип-хоп. У нас будет 5 команд, 5 разных номеров, 5 разных стилей. Постараемся удивить и, чтобы зритель получил удовольствие. Оксана Волкова, руководитель танцевальной студии DanceMasters

В студии DanceMasters особенно ценят не идеальные па, а огонь в глазах. Здесь рады тем, кто не боится быть активным, озорным и немного хулиганом. А дальше всё происходит само собой: тренировки превращаются в общение, коллектив — в семью, а сцена — в место силы.

В данный момент очень сильно им дает ощущение командности, ощущение дружбы, ощущение семейности, потому что они в зале проводят очень много времени, соответственно, они внутри этого сильно общаются. Вот, также им танцы дают вот это вот ощущение стиля, что они крутые, что они танцующие. Анастасия Павлова, педагог коллектива DanceMasters

В финале всех участников фестиваля ждали долгожданные награды. Но главное — не медали и дипломы, а атмосфера, в которой каждый коллектив стал частью одной большой команды — команды танца, дружбы и вдохновения.

Видео: Piter.tv