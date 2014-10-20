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Михаил Боярский вернется на сцену Театра имени Ленсовета
Сегодня, 12:59
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Михаил Боярский вернется на сцену Театра имени Ленсовета

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Сегодня актер сыграет главную роль Эраста Петровича в постановке "В этом милом старом доме".

Сегодня, 3 июня, Театр имени Ленсовета сообщил в своём Telegram-канале радостную новость: актёр Михаил Боярский возвращается на театральную сцену после вынужденного перерыва, связанного с переломом ребра и повреждением лёгкого.

В официальном объявлении говорится, что сегодня главную роль Эраста Петровича в постановке "В этом милом старом доме" сыграет Михаил Боярский.

Стоит напомнить, что раньше сам актёр заявлял о намерении вернуться на сцену после завершения назначенного врачом курса восстановления.

Ранее мы сообщили о том, что Боярский поздравил петербуржцев с Днем города. Обращаясь к любимой Северной столице, Боярский подчеркнул особое чувство привязанности и искренней любви к родному городу, отметив особую атмосферу улиц, каналов, рек, домов и парков, и отметил, что главным богатством Петербурга являются жители.

Фото:  Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета 

Теги: михаил боярский, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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