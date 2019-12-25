Это может произойти через несколько лет.

Американский предприниматель Илон Маск выведет проект Starlink на биржу для его дофинансирования. Об этом бизнесмен заявил в собственном аккаунте в Twitter 28 сентября. Он отметил, что хочет провести IPO проекта Starlink, который занимается технологией раздачи интернета из космоса со спутников.

Вероятно, мы проведем IPO Starlink, но только через несколько лет, когда рост выручки будет ровным и предсказуемым. Рынок не любит беспорядочный денежный поток, ха-ха Илон Маск, основатель компании SpaceX

Предприниматель заметил, что является большим поклонником небольших розничных инвесторов. Он хочет позаботиться о том, что при размещении на бирже именно они получили приоритет.

Напомним, что идею IPO для Starlink в феврале 2020 года допускала президент SpaceX Гвинн Шотвелл. Уже сейчас на орбите Земли находится около 700 спутников данной сети. Маск хочет обеспечить планету доступом к интернету с высокой скоростью даже в удаленных и недоступных для традиционных провайдеров местах.

Испытания бака корабля Илона Маска закончились запланированным взрывом.

Фото: Pixabay.com

