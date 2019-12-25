ВВС США из-за SpaceX "победили" Россию

Военных впечатлили результаты Advanced Battle Management System.

Военно-воздушные силы США из-за SpaceX "победили" Россию. Об этом в публикации для издания Investor"s Business Daily сообщил военный эксперт. Автор материала заметил, что Вашингтон был впечатлен работой спутниковой системы Starlink во время тестирования системы Advanced Battle Management System. Испытания состоялись в начале сентября 2020 года.

То, что я видел от Starlink, было впечатляющим и положительным Уилл Ропер, директор ВВС США по закупкам

Специалист отметил, что космические аппараты от компании Илона Маска искусно спроектированы и "грамотно развернуты" на орбите. Он добавил, что американским военным есть, чему поучиться у SpaceX.

Напомним, что ранее Breaking Defense писали о том, что во время тестов ABMS была продемонстрирована работа 155-мм гаубицы M109 Paladin. Она сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, которая имитировала российскую крылатую ракету.

Испытания бака корабля Илона Маска закончились запланированным взрывом.

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