Испытания бака корабля Илона Маска закончились запланированным взрывом

Инженеры проверили максимальное давление на конструкцию.

Испытания бака космического корабля Илона Маска закончились запланированным взрывом. Об этом сообщили американские журналисты. Они рассказали, что у аппарата треснул контейнер, когда давление в нем достигло максимума. В результате наружу вышел жидкий азот.

Специалисты пояснили, что разорванный металл объясняется лопнувшими верхними швами. Однако в компании SpaceX заявили, что именно это и было целью испытания. Инженеры проверили, какое максимальное давление способно выдержать собранная ими конструкция.

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Видео: YT / NASASpaceflight