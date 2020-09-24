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Испытания бака корабля Илона Маска закончились запланированным взрывом

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Инженеры проверили максимальное давление на конструкцию.

Испытания бака космического корабля Илона Маска закончились запланированным взрывом. Об этом сообщили американские журналисты. Они рассказали, что у аппарата треснул контейнер, когда давление в нем достигло максимума. В результате наружу вышел жидкий азот.

Специалисты пояснили, что разорванный металл объясняется лопнувшими верхними швами. Однако в компании SpaceX заявили, что именно это и было целью испытания. Инженеры проверили, какое максимальное давление способно выдержать собранная ими конструкция.

Илон Маск пообещал выпуск электромобилей Tesla за $25 тысяч.

Видео: YT / NASASpaceflight

Теги: взрыв, илон маск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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