Илон Маск пообещал выпуск электромобилей Tesla за $25 тысяч

Создать такие автомобили планируется через три года.

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что Илон Маск намерен выпустить новую дешевую модель автомобиля для Tesla. Об этом сообщает New York Post.

Создать такие автомобили планируется через три года.

Через три года, мы уверены, что сможем создать по-настоящему привлекательный автомобиль за $25 тысяч Илон Маск

Уточняется, что автомобили также будут беспилотными. Напомним, что сейчас самая дешевая модель седана Model 3 стоит $37 990 тысяч. Таким образом новый автомобиль будет на $12 тыс. дешевле, чем самая бюджетная модель от Tesla.

Ранее мы сообщали о том, что Huawei объявила о борьбе за выживание из-за агрессии США.

Видео: YT / Tesla