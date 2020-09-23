Huawei объявила о борьбе за выживание из-за агрессии США

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что компания Huawei находится в сложной ситуации. Об этом заявил председатель правления, исполнительный директор компании Го Пин.
По словам Го Пина, к такой ситуации привела агрессия США. Речь идет о санкциях Америки в отношении компании, которые затруднили производственную и операционную деятельность.
Непрекращающаяся агрессия со стороны правительства США привела к значительному давлению на нас. В настоящее время целью является выживание
Го Пин
После директор компании процитировал Александра Дюма.
Вся человеческая мудрость сводится к двум словам - ожидание и надежда
Го Пин
Также исполнительный директор компании заявил, что правление Huawei надеется на то, что Вашингтон пересмотрит свою политику.
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Видео: YT / Huawei
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