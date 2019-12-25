Специалисты ожидают благоприятную погоду для запуска ракеты.

Американская компания SpaceX 27 сентября снова попытается запустить спутники Starlink. Об этом сообщается на сайте Spaceflight Now. Специалисты рассказали, что в космос будет отправлена ракета-носитель Falcon 9 с новой партией из 60 мини-спутников. Они станут частью системы глобальной сети интернет-покрытия.

Напомним, что ранее компания отменила запуск спутников, который должен был состояться 17 октября. Причиной стала непогода над Атлантическим океаном. Новый пуск будет совершен 27 сентября в 10:43 утра по времени Восточного побережья США (в 17:43 часов по московскому времени). Площадкой для запуска выбран мыс Канаверал в штате Флорида.

Синоптики сообщают, что погодные условия будут на 70% благоприятными для проведения космической миссии.

SpaceX впервые запустила Falcon 9 на полярную орбиту Земли.