SpaceX впервые запустила Falcon 9 на полярную орбиту Земли

Американская компания отправила в космос аргентинский спутник наблюдения.

Американская компания SpaceX впервые запустила ракету-носитель Falcon 9 на полярную орбиту Земли из штата Флорида. Телеканал CBS заявил о том, что старт состоялся на мысе Канаверал. Ракета доставила на орбиту аргентинский спутник дистанционного зондирования.

В Twitter компании Илона Маска заявили о том, что запуск ракеты был "особенно интересным".

Это первый запуск SpaceX на полярную орбиту с мыса — это означает, что по пути в космос Falcon 9 полетит на юг вдоль восточного побережья Флориды сообщение SpaceX

Напомним, что спутник наблюдения SAOCOM 1B будет находиться на полярной орбите. Благодаря этому Аргентина сможет наблюдать за всей планетой, когда Земля вращается под космическим аппаратом. Система необходима для мониторинга факторов риска, связанных с угрозой для сельскохозяйственной отрасли.

Высоту орбит спутниковых группировок из-за Starlink ограничат 600 км.