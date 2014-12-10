МВД признало пребывание в РФ комика Мирзализаде пожизненно нежелательным

Весной этого года он получил вид на жительство в России.

Министерство внутренних дел России признало пожизненно нежелательным пребывание на территории страны гражданина Белоруссии стендап-комика Идрака Мирзализаде. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в своем публичном выступлении мужчина допустил выражения, которые возбуждают ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, а также унижают их человеческое достоинство.

В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц. из сообщения МВД РФ

Отметим, что весной текущего года Мирзализаде получил вид на жительство в России.

Напомним, прокуратура Центрального округа Москвы пришла к выводу, что Мирзализаде своей шуткой "публично произнес высказывания, содержащие лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности". Сам Мирзализаде заявил, что его слова были вырваны из контекста и призывал суд послушать выступление полностью, так как оно посвящено проблеме ксенофобии. За свою шутку комик получил 10 суток ареста. Артиста публично поддержали коллеги по цеху.

Ранее телеведущая и блогер Ксения Собчак озвучила новую книгу известного писателя Виктора Пелевина.

Фото: скриншот Youtube / Stand-Up Club #1