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МВД признало пребывание в РФ комика Мирзализаде пожизненно нежелательным
Сегодня, 14:07
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МВД признало пребывание в РФ комика Мирзализаде пожизненно нежелательным

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Весной этого года он получил вид на жительство в России.

Министерство внутренних дел России признало пожизненно нежелательным пребывание на территории страны гражданина Белоруссии стендап-комика Идрака Мирзализаде. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в своем публичном выступлении мужчина допустил выражения, которые возбуждают ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, а также унижают их человеческое достоинство.

В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц.

из сообщения МВД РФ

Отметим, что весной текущего года Мирзализаде получил вид на жительство в России.

Напомним, прокуратура Центрального округа Москвы пришла к выводу, что Мирзализаде своей шуткой "публично произнес высказывания, содержащие лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности". Сам Мирзализаде заявил, что его слова были вырваны из контекста и призывал суд послушать выступление полностью, так как оно посвящено проблеме ксенофобии. За свою шутку комик получил 10 суток ареста. Артиста публично поддержали коллеги по цеху.

Ранее телеведущая и блогер Ксения Собчак озвучила новую книгу известного писателя Виктора Пелевина. 

Фото: скриншот Youtube / Stand-Up Club #1

Теги: запрет въезда в россию, идрак мирзализаде, мвд россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

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