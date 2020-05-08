Прокуратура нашла "пропаганду неполноценности" в выступлении комика Идрака Мирзализаде

Ранее стендап-комик рассказал про то, как он обнаружил на съемной квартире испачканный предыдущими арендаторами-славянами матрас.

Поводом для возбуждения дела стал фрагмент выступления стендапера в марте в программе "Разгоны".

Статья, по которой возбудили дело, — "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". По ней Мирзализаде может грозить как штраф до 20 тысяч рублей, так и до 15 суток ареста.

Прокуратура Центрального округа Москвы пришла к выводу, что Мирзализаде "публично произнес высказывания, содержащие… лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".

В конце июня стало известно, что петербургский блогер Руслан Усачев покинул Россию по политическим причинам.

Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ