  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:48
38
ElzaRada12 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура нашла "пропаганду неполноценности" в выступлении комика Идрака Мирзализаде

0 0

Ранее стендап-комик рассказал про то, как он обнаружил на съемной квартире испачканный предыдущими арендаторами-славянами матрас.

Поводом для возбуждения дела стал фрагмент выступления стендапера в марте в программе "Разгоны". 

Статья, по которой возбудили дело, — "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". По ней Мирзализаде может грозить как штраф до 20 тысяч рублей, так и до 15 суток ареста.

Прокуратура Центрального округа Москвы пришла к выводу, что Мирзализаде "публично произнес высказывания, содержащие… лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".

В конце июня стало известно, что петербургский блогер Руслан Усачев покинул Россию по политическим причинам.

Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Теги: идрак мирзализаде, комик
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии