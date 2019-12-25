Петербургский блогер Руслан Усачев покинул Россию

Автор популярного в сети шоу "Пора валить!" сообщил об эмиграции по политическим причинам неделю назад.

Петербургский блогер Руслан Усачев сообщил подписчикам в Instagram, что покинул Россию.

Усачев выложил фото из аэропорта, на снимке изображен он в маске, с камерой и чемоданом. Блогер подписал публикацию одним словом "свалил", а в комментариях пользователи желают петербуржцу удачи. Например, комик и актер Тимур Батрудинов попросил передать "Пфайзеру" привет.

Блогер сообщил в очередном ролике на YouTube, что хочет уехать из страны по политическим причинам. Он пояснил, что не хотел делать этого раньше, но из-за пандемии был ограничен поездками, поэтому "сильнее задумался о том, что у нас в стране"

Теперь надо чаще полы мыть в квартире, а то вдруг придется на них лицом лежать. Тяжелый такой фон, больно смотреть на то, что происходит в России. В какой-то момент просто щелкнуло: пора валить из России. поделился Руслан Усачев

Пока у блогера в планах ежемесячно менять страну жительства.

Ранее мы писали, что умерла Даша Семенова, выходившая на пикет к зданию Минздрава с плакатом "Хочу жить".

Фото: @usachevruslan / Instagram