Умерла Даша Семенова, выходившая на пикет к зданию Минздрава с плакатом "Хочу жить"

Девушка скончалась от пневмоторакса на фоне коронавируса.

Во вторник, 29 июня, ушла из жизни Дарья Семенова – девушка с муковисцидозом, подопечная благотворительного фонда "Тепло сердец". Об этом сообщила руководитель фонда Майя Сонина на своей странице в социальной сети Facebook.

Даша Семенова умерла официально от пневмоторакса на фоне ковида. Но её жизнь сократила недостаточность в лечении на протяжение всей её жизни, – говорится в сообщении.

Сонина рассказала, что девушка не получала ингаляционные антибиотики для борьбы с инфекцией, пока не оказалась в Москве. Также Семенова не дождалась пересадки лёгких и не получила таргетную терапию при жизни.

Многие знают Дашу по пикету возле здания Минздрава РФ в Москве, где она появилась в ноябре 2019 года. Девушка стояла возле Министерства с кислородным баллоном, воздушными шарами и плакатом "Хочу жить".

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Фото: Facebook / Русфонд