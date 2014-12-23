Комики записали видео в поддержку стендапера, оскорбившего русских

Стендап-комики России записали видеообращение в поддержку арестованного Идрака Мирзализаде, который получил 10 суток за шутку про русских.

В ролики против арестов за юмористические выступления высказался ряд известных комиков страны, в том числе Михаил Шац, Данила Поперечный, Илья Соболев, Алексей Смирнов, Тимур Каргинов, Руслан Белый, Алексей Шербаков и другие.

Напомним, прокуратура Центрального округа Москвы пришла к выводу, что Мирзализаде своей шуткой "публично произнес высказывания, содержащие лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности". Сам Мирзализаде заявил, что его слова были вырваны из контекста и призвал суд послушать выступление полностью, так как оно посвящено проблеме ксенофобии.

Видео: YouTube / Stand-Up Club #1