Стендап-комика Мирзализаде арестовали за разжигание вражды

Он извинился за свою шутку, но не признал вину.

Таганский суд Москвы арестовал на десять суток стендап-комика Идрака Мирзализаде по делу о разжигании вражды. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Защита Мирзализаде заявила, что данное решение будет обжаловано в Московском городском суде. Сам комик извинился в суде перед теми, кто принял в штыки его юмор, однако вину признавать не стал.

Напомним, прокуратура Центрального округа Москвы пришла к выводу, что Мирзализаде своей шуткой "публично произнес высказывания, содержащие лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности". Сам Мирзализаде заявил, что его слова были вырваны из контекста и призвал суд послушать выступление полностью, так как оно посвящено проблеме ксенофобии.

Ранее Куйбышевский районный суд продлил меру пресечения блогеру Юрию Хованскому до 6 сентября.

Видео: Telegram/Агентство "Москва"