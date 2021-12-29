МИД РФ прокомментировал слова экс-главы ВМС Германии о Крыме

После своих заявлений о полуострове вице-адмирал подал в отставку.

Заявления по Крыму бывшего главы Военно-морских сил Германии Кая-Акима Шенбаха отражают взгляды существенной части этого государства. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель директора департамента информации и печати внешнеполитического ведомства РФ Алексей Зайцев.

В конце прошлой недели в ходе конференции при организации индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара Шенбах заявил о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Это высказывание вызвало критику со стороны министерств иностранных дел и обороны ФРГ и Украины. После своих слов вице-адмирал подал в отставку.

Что касается сути его [Шенбаха] высказываний, то отметим, что они, очевидно, отражают взгляды не только самого вице-адмирала, но и достаточно существенной части военно-политической элиты Германии. Алексей Зайцев, замдиректора департамента информации и печати МИД РФ

По мнению представителя ведомства, у многих высокопоставленных чиновников ФРГ есть "здравое понимание геополитических процессов" относительно произошедшего на Украине в 2014 году.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной.

Видео: МИД РФ