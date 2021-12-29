Главнокомандующий ВМС Германии подал в отставку после слов о Крыме

Накануне он заявил о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

Глава Военно-морских сил Германии Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после своих слов о Крыме. Об этом сообщает сетевое издание PressPortal, приводя слова вице-адмирала.

Накануне в ходе конференции при организации индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара Шенбах заявил о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Это высказывание вызвало критику со стороны министерств иностранных дел и обороны ФРГ и Украины.

Сам главком выразил сожаление по поводу сказанного им и подчеркнул, что эти слова отражают только его личное мнение, а не позицию правительства Германии. Шенбах назвал свое заявление "явной ошибкой".

Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от моих задач и обязанностей командующего военно-морского флота. Кай-Ахим Шенбах, главком ВМС Германии

Он отметил, что немецкий министр обороны Кристина Ламбрехт уже приняла его просьбу.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам президента России Владимира Путина, РФ не могла отказать в защите Севастополю и Крыму в 2014 году и безвольно смотреть на происходящее в Донбассе.

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Фото: скриншот Youtube / The International Institute for Strategic Studies