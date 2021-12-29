Глава ВМС Германии заявил о невозможности возвращения Крыма Украиной

Кай-Ахим Шёнбах рассказал о перспективах расширения НАТО и ситуации вокруг Украины.

Глава Военно-морских сил Германии заявил о невозможности возвращения Крыма Украиной. Такое мнение вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах высказал в рамках проводимой конференции при организации индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара. Эксперта участники мероприятия попросили прокомментировать обстановку, которая складывается вокруг Киева и полуострова

Крымского полуострова нет, он никогда не вернется… это факт. Кай-Ахим Шёнбах, немецкий адмирал

Аналитик оценил вероятность вступления стран-кандидатов в состав Североатлантического военного альянса. По мнению Шёнбаха, на данный момент Грузия соответствует всем критериям вступления в НАТО. Однако делать государство членом альянса он считает "неразумным решением".

НАТО проведет военно-морские учения с 24 января по 4 февраля.

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