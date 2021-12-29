Глава ВМС Германии заявил о невозможности возвращения Крыма Украиной

Глава Военно-морских сил Германии заявил о невозможности возвращения Крыма Украиной. Такое мнение вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах высказал в рамках проводимой конференции при организации индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара. Эксперта участники мероприятия попросили прокомментировать обстановку, которая складывается вокруг Киева и полуострова
Крымского полуострова нет, он никогда не вернется… это факт.
Кай-Ахим Шёнбах, немецкий адмирал
Аналитик оценил вероятность вступления стран-кандидатов в состав Североатлантического военного альянса. По мнению Шёнбаха, на данный момент Грузия соответствует всем критериям вступления в НАТО. Однако делать государство членом альянса он считает "неразумным решением".
НАТО проведет военно-морские учения с 24 января по 4 февраля.
Фото: Pixabay.com
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