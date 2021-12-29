Джон Кирби рассказал о проведении маневров Neptune Strike в Средиземном море.

НАТО проведет военно-морские учения с 24 января по 4 февраля. Об этом на регулярном брифинге в Вашингтоне рассказал официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби. Масштабные маневры получили название Neptune Strike ("Удар Нептуна")

Начнутся в понедельник и продлятся до 4 февраля…Планирование этих учений фактически началось еще в 2020 году. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Известно, что в миссии будут использоваться субмарины, боевые корабли, военно-морская авиация. НАТО продемонстрирует взаимодействие с союзниками в акватории Средиземного моря. США будет представлен командой авианосца "Гарри Трумэн".

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Фото и видео: YouTube / The Hill

