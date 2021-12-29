Лавров: встреча с Блинкеном поможет США подготовить ответы по гарантиям безопасности

В МИД РФ объяснили значение встречи с Блинкеном в Женеве.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что его встреча с Энтони Блинкеном в Женеве поможет США подготовить ответы по гарантиям безопасности. Такое заявление чиновник сделал на итоговом брифинге после обсуждения вопроса с американцем.

В принципе, пунктуальность не может быть плохим знаком, и, как вы и сказали, мы планировали встречу на 1,5 часа, потому что нам было примерно понятно, что мы будем обсуждать. Встреча была у нас промежуточная. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник заметил прессе, что а рамках встречи сторонам не приходилось еще раз озвучивать те сведения, которые звучали на российско-американских слушаниях в Женеве 10 января, а также 12 января на Совете НАТО-РФ. Лавров уточнил, что получил первую устную реакцию от Госдепа во время предыдущих двух форматов общения, которые проводились на уровне заместителей министров. В МИД РФ знали, что мероприятие 21 января будет сопровождаться уточняющими вопросами.

Блинкен заметил, что доволен проведенным обменом мнений. Он добавил, что полученные сведения позволят уже на следующей неделе Госдепу США дать Москве письменный ответ.

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Фото и видео: МИД России

