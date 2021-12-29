Рябков: РФ примет серьезные политические решения, если ответ США будет разочаровывающим

В МИД РФ сказали, чего ждут от Госдепа США.

Россия примет серьезные политические решения, если ответ США по гарантиям безопасности будет разочаровывающим. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал заместитель министра по внешней политике Сергей Рябков. Чиновник заметил, что сейчас дипломатия занимает центральную роль в решении вопроса. Он добавил, что Москва не хочет ни на кого нападать, вступать в конфликты или угрожать. Задачей РФ остается обеспечение национальных интересов и защиты государства и его жителей.

Пока формального, письменного ответа со стороны США и НАТО на наши предложения нет. Возможно придется принимать очень серьезные политические решения, о чем наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Напомним, что 17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности. В Женеве по данному вопросу сегодня общаются Сергей Лавров и Энтони Блинкен.

Блинкен: США и их союзники заинтересованы в мирном урегулировании ситуации на Украине.

Фото: Piter.tv

