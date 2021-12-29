Блинкен: США и их союзники заинтересованы в мирном урегулировании ситуации на Украине

В Госдепе назвали свои приоритеты по общению с Сергеем Лавровым в Женеве.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о том, что США и их союзники заинтересованы в мирном урегулировании ситуации на Украине. С этого вопроса чиновник начал переговоры с министром по внешней политике России Сергеем Лавровым в Женеве. По словам иностранца, данное мероприятие преследует основную цель - деэскалацию и предотвращение агрессии против Киева.

Мы поддерживаем тесную координацию со всеми нашими союзниками и партнерами, которые разделяют нашу обеспокоенность. Мы все одинаково заинтересованы в диалоге, чтобы попытаться решить наши разногласия. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе США отметили, что в том случае, если их дипломатические усилия по урегулированию проблемы провалятся, а Москва снова будет предпринимать агрессивные действия против Украины, в этом случае Вашингтон даст быстрый ответ "с тяжелыми последствиями" для РФ. Блинкен подчеркнул, что сейчас наступает критический момент в преодолении разногласий.

В Женеве началась встреча Лаврова и Блинкена.

Фото и видео: МИД России

