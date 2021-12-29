В Женеве началась встреча Лаврова и Блинкена

Министры пожали друг другу руки.

В Женеве началась встреча российского министра по внешней политике Сергея Лаврова и его американского коллеги из Госдепартамента Энтони Блинкена. Чиновники пожали друг другу руки. В МИД РФ уточнили, что не ожидают каких-либо прорывов от встречи с государственным секретарем США, но при этом рассчитывают на ответы по предложенным Москвой гарантиям безопасности.

Вы упомянули в одном из недавних заявлений в ходе европейского турне, что от этой встречи вы не ждете прорыва. Мы тоже не ждем прорыва от этой встречи, мы ждем ответов на наши предложения. Предложения предельно конкретные. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словам Лаврова, ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счет безопасности другого государства. Ответов от США Москва надеется увидеть в русле обязательств по ОБСЕ. Спикер добавил, что ему интересно, как Вашингтон трактует эти обязательства. В РФ надеются, что проведенная встреча позволит американцам подготовить конкретную реакцию на российские инициативы. Встречу в Женеве Лавров назвал полезной идеей. Он уточнил, что предложение поступило по телефону от самого Блинкена.

МИД: предложения по безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии.

Фото и видео: МИД России

