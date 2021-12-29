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МИД: предложения по безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии
Сегодня, 12:02
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МИД: предложения по безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии

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Сергей Лавров объяснил подробности требования о конфигурации НАТО 1997 года.

Российское внешнеполитического ведомство заявило о том, что предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО с территории Болгарии и Румынии. Соответствующее письменное заявление опубликовано на официальном сайте МИД РФ. Москва напомнила коллегам о том, что Болгария и Румыния присоединились к Североатлантическому военному альянсу уже после 1997 года.

Один из опорных элементов наших инициатив сознательно сформулирован предельно четко и не допускает каких-либо двояких толкований. Речь идет о выводе сил, техники и вооружений с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год.

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Таким образом министр ответил на поступивший вопрос от СМИ, касающийся российского требования к НАТО по возвращению к конфигурации альянса, зафиксированной в 1997 году.

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Фото: Piter.tv
 

Теги: болгария, гарантии безопасности, мид, нато, румыния
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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