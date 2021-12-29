Куликов: противоракетная оборона США оказалась бесполезной

Эксперт назвал последнее преимущество США перед РФ.

Российский публицист Дмитрий Куликов заявил о том, что американская противоракетная оборона оказалась бесполезной перед новейшими вооружениями "Кинжал" и "Циркон". По мнению эксперта, Вашингтон зря потратил сотни миллиардов долларов. Единственным козырем Белого дома и Пентагона он считает национальную валюту, которой страна и пытается запугивать Москву. Соответствующее мнение спикер привел в эфире YouTube-канала "СМЕРШ. Крымский Фронт".

Куликов уточнил подписчикам, что сейчас многие думают о том, что позиции американских долларов всегда будут оставаться непоколебимыми. Однако эксперт напомнил зрителям, что сейчас экономика США переживает не лучшее время. Он полагает, что последний козырь Вашингтона в виде денег в скором будущем станет таким же бесполезным, каким сейчас можно назвать систему ПРО.

В МИД опровергли слова США о планах разместить ядерное оружие в Белоруссии.

Фото и видео: YouTube / СМЕРШ. Крымский Фронт