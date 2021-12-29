В МИД опровергли слова США о планах разместить ядерное оружие в Белоруссии

Мария Захарова оценила поведение Америки в отношении Минска.

В российском внешнеполитическом ведомстве опровергли слова Вашингтона о планах разместить ядерное оружие в Белоруссии. Такое заявление перед журналистами во время регулярного брифинга сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующие сведения чиновница назвала слухами. Ранее эти данные появились в контексте внесения в конституцию республики изменений.

Можно усомниться в качестве образовательного процесса в США, потому что, либо это просто непонимание реалий, либо это незнание фактов, или это неумение на основе фактов прийти к какому-то аналитическому выводу. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Российская дипломатия считает, что США несут чушь, игнорируя ситуацию на государственной границе Белоруссии, но при этом акцентируя свое внимкние на политическом аспекте. В частности, Мария Захарова привела в пример публикацию про эвакуацию посольства РФ в Киеве.

Захарова: РФ призывает Кабул не вестись на провокации по разжиганию розни.

Фото и видео: МИД РФ

