Захарова: РФ призывает Кабул не вестись на провокации по разжиганию розни

В МИД РФ рассказали о деструктивной деятельности боевиков в северных провинциях Афганистана.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что РФ призывает Кабул не вестись на провокации отдельных элементов по разжиганию межэтнической розни. Такое обращение чиновница сделала к коллегам из Афганистана во время регулярного брифинга с журналистами в Москве.

Вызывает озабоченность развитие протестных настроений на этнической почве на севере страны. Они вызваны арестом талибского боевого командира узбекского происхождения по обвинению в совершении противоправных действий. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Российские дипломаты рассчитывают на то, что новое правительство Афганистана не будет реагировать на деструктивные действия, предпринимаемые отдельными радикалами, ставящими перед собой задачу дестабилизировать ситуацию в регионе Ближнего Востока. Действия Кабула Москва назвала успешными в плане контртеррористической деятельности. Захарова напомнила о том, что был уничтожен экс-лидер местной ячейки боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). В РФ призвали коллег уделить внимание террористической угрозе на севере Афганистана, в провинциях, которые находятся на границах с соседними с РФ странами.

"Талибан", талибы, талибский - запрещенное на территории России радикальное террористическое движение.

Захарова: документ НАТО о политике в космосе носит провокационный характер.

Фото и видео: МИД России

