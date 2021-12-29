Захарова: документ НАТО о политике в космосе носит провокационный характер

В МИД РФ прокомментировали суть документа о "Всеобъемлющей политики НАТО в отношении космоса".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что документ Свероатлантического военного альянса о политике в космосе носит провокационный характер. Такое мнение чиновница высказала на регулярном брифинге с журналистами в Москве. Она оценила информацию, размещенную НАТО 17 января. Речь идет о "Всеобъемлющей политики НАТО в отношении космоса". В нем иностранные эксперты обозначили основные направления и приоритетные цели в работе по развитию космического пространства.

Документ носит тенденциозный, на самом деле, провокационный характер, он выполнен в русле деструктивных установок космически значимых государств - членов НАТО во главе с США. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению спикера из РФ, НАТО пытаются при помощи нового документа узаконить использование силовых методов в космическом пространстве. В этом вопросе МИД видит намерение Вашингтона легитимизировать свои планы, которые противоречат мировой задаче по предотвращении гонки вооружений в космосе.

Посол РФ в Белоруссии Грызлов приступит к своим обязанностям до конца месяца.

Фото и видео: МИД России

