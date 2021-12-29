Посол РФ в Белоруссии Грызлов приступит к своим обязанностям до конца месяца

Мария Захарова рассказала, когда российский дипломат прилетит в Минск.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что посол РФ в Белоруссии Грызлов приступит к рабочим обязанностям до конца текущего месяца. Такое заявление перед журналистами чиновница сделала во время регулярной пресс-конференции в Москве.

Борис Вячеславович намерен прибыть в Минск и приступить к своим обязанностям до конца текущего месяца. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала установки, которых будет придерживаться дипломат в Минске. Он продолжит сотрудничество по Союзному государству, на благо взаимного двустороннего развития РФ и Белоруссии по всем направлениям. По словам пресс-секретаря МИД, назначение государственного деятеля на такой пост говорит о братских отношениях и связях с республикой.

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Фото и видео: МИД РФ