Захарова подтвердила, что 21 января в Женеве состоятся переговоры Лаврова и Блинкена

В МИД РФ раскрыли дату встречи министра Лаврова с коллегой из США.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подтвердила, что 21 января в Женеве состоятся переговоры между Сергеем Лавровым и государственным секретарем американского Госдепартамента Энтони Блинкеном. Такое заявление чиновница сделала во время регулярного брифинга с журналистами в Москве.

Предстоит предметное обсуждение внесенных Россией 15 декабря 2021 года двух проектов фундаментальных документов: договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница объяснила прессе, что в Швейцарии Лавров и Блинкен будут говорить о следующих шагах относительно представленных Москвой предложений о гарантиях безопасности. Прошлые раунды переговоров по данной тематике состоялись 10 января в Женеве и 12 января в Брюсселе, а также 13 января в рамках ОБСЕ в Вене. Россия намерена услышать от Блинкена американское представление, касающееся письменного ответа или комментариев на посланные в Вашингтон российские документы.

Захарова сравнила действия Киева в Донбассе с преступлениями Брейвика.

Фото и видео: МИД России