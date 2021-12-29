Захарова сравнила действия Киева в Донбассе с преступлениями Брейвика

В МИД РФ оценили символику, распространившуюся в украинских батальонах.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сравнила действия властей Украины на юго-востоке страны с преступлениями норвежского радикала Андерса Брейвика. В эфире YouTube-проекта "Соловьев Live" чиновница заявила о том, что таких "брейвиков" на территории соседнего с Москвой государства ходят целые батальоны.

Только они расстреливают не 77 человек убитыми и 150 ранеными на глазах застывшего в ужасе мира, а делают под покровом неведения зарубежного и западного сообщества. И тот ад, который они устраивают, ничем не отличается по степени ужаса от преступлений Брейвика. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению гостью программы, украинские радикалы симпатизируют идеям нацизма также, как и Брейвик. При этом на этот аспект, который длится на протяжении многих лет, Запад закрывает глаза. При этом характерная фашистская символика на территории Украины постепенно инкорпорируется как официальная.

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Фото и видео: Youtube/Соловьёв LIVE