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Захарова: иностранных заказчиков беспорядков в Казахстане должно определить следствие

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В МИД РФ ранее делали официальное заявление о беспорядках в республике.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заметила, что иностранных заказчиков беспорядков в Казахстане должно определить следствие. Такую позицию чиновница обозначила в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live". Она уточнила, что Москва фиксировала на территории республики воздействие со стороны экстремистов.

Это должно определить следствие. Даже если понимание у экспертов есть, то все-таки официально мы должны опираться на данные, которые будут получены в ходе следствия. Есть такая практика и такая культура.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Гостья программы подчеркнула, что ранее МИД РФ уже делал официальное заявление относительно событий в соседней республике. Тенденции об экстремистской направленности протестов, по данным Захаровой, "были налицо". При этом дипломаты основывались на фактах, однако конкретика должна быть установлена во время расследования.

Захарова заявила о подготовке встречи Лаврова и Блинкена 21 января в Женеве.

Фото и видео: Youtube/Соловьёв LIVE

Теги: казахстан, мария захарова, массовые беспорядки, мид, соловьёв live
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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