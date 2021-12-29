Захарова заявила о подготовке встречи Лаврова и Блинкена 21 января в Женеве

Названа тема переговоров между главами МИД РФ и Госдепа США.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о подготовке встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского гсударственного секретаря Энтони Блинкена. Общение чиновников запланировано на 21 января. Мероприятие пройдет в Женеве. Такой информацией чиновница поделилась со зрителями в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live".

Встреча прорабатывается. Действительно, звучала дата 21 января, Женева. Я видела, что Госдеп уже ее объявил. Я могу сказать, что действительно, и точка, и это время прорабатываются сейчас. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова уточнила, что накануне по инициативе Вашингтона был организован телефонный разговор между Лавровым и Блинкеном. Стороны подняли вопрос по гарантиям безопасности.

Захарова назвала заявления об эвакуации дипломатов из Киева провокацией.

Фото и видео: Youtube/Соловьёв LIVE