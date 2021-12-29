Захарова назвала заявления об эвакуации дипломатов из Киева провокацией

В МИД РФ оценили выступление Джен Псаки по поводу эвакуации дипломатов РФ из Украины.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что заявления Джен Псаки по посольству РФ в Киеве отражают вовлеченность США в провокацию. Своим мнением чиновница поделилась в эфире YouTube-проекта "Соловьев live". В МИД напомнили, что в Белом доме говорили о якобы проведенной эвакуации дипломатов РФ из Украины. Аналогичные сведения опубликовали журналисты "Нью-Йорк Таймс".

Это все можно характеризовать как провокативное поведение. Мы теперь понимаем, что все, что было сделано, то есть эти источники в СБУ, американская газета без подключения московских корреспондентов, - это одна связка. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам специалиста, проведенная Западом информационная специальная операция является лишь частью более крупной картины. Она связана с медиасредой, блогерами, а также политической жизнью и госструктурами. По мнению Захаровой, администрация Вашингтона самостоятельно разоблачила себя на брифинге, показа свою вовлеченность в материал, созданный в связке со спецслужбами Киева.

МИД: Россия ждет письменного ответа по гарантиям безопасности.

Фото и видео: Youtube/Соловьёв LIVE